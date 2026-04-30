Garlasco, Sempio ora rischia l'ergastolo: niente rito abbreviato e processo davanti ai giudici popolari. Cosa cambia con le aggravanti
La procura di Pavia contesta all'amico di Marco Poggi anche i futili motivi e la crudeltà. Se verrà rinviato a giudizio, l'imputato non potrà chiedere il rito abbreviato (che prevede lo sconto di pena di un terzo)di Luca Amodio
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Rischia l’ergastolo Andrea Sempio. Almeno in linea teorica. Sì, perché con le nuove aggravanti che adesso gli contesta la procura di Pavia, vale a dire i futili motivi e la crudeltà, la pena massima teorica per l'omicidio volontario diventa il carcere a vita. Ciò preclude la possibilità di ricorrere al rito abbreviato, un rito alternativo che prevede un processo a porte chiuse con eventuale sconto di pena in caso di condanna. Così l’unica strada diventerebbe quella di un procedimento pubblico: in corte d’assise, davanti ai giudici popolari.
Le aggravanti che fanno schizzare la pena massima
La procura di Pavia, nella nuova convocazione per Andrea Sempio unico indagato nel nuovo filone dell’indagine sul delitto di Garlasco, gli contesta adesso l’omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo un’avance sessuale che sarebbe stata respinta dalla vittima. Questa è la ricostruzione dell'accusa, ancora tutta da dimostrare e che Sempio respinge.
Quel che cambia comunque, su un piano processuale, è che se questa imputazione venisse formalizzata nella richiesta di rinvio a giudizio, l’amico di Marco Poggi si troverebbe davanti a un’ipotesi di reato punibile, come pena massima teorica, con l’ergastolo.
Niente rito abbreviato e niente sconto di pena
Dal punto di vista processuale, sarebbe poi preclusa la possibilità di ricorrere al rito abbreviato. Si tratta di un procedimento alternativo che prevede che il processo si celebri a porte chiuse, sulla base degli atti dell’accusa, quindi delle indagini, salvo quelli della difesa ammessi dal giudice dell’udienza preliminare. È un processo più snello e veloce, in cui non vengono ascoltati i testimoni, se non quelli consentiti dal Gup, e che prevede uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna.
Un'opzione che verrebbe meno se fosse confermata l’imputazione: nel 2019 una legge ha riformato il rito abbreviato, precludendo la possibilità di ricorrervi per quei reati puniti con l’ergastolo. E invece nel 2009, quando venne celebrato il primo processo per il delitto di Garlasco, Alberto Stasi poté optare per l’abbreviato. Non si sarebbe trattato comunque di una scelta automatica: i vantaggi ci sono, ma rimane un’opzione rischiosa.
Processo in corte d’Assise
Lo scenario verso cui il procedimento si indirizzerebbe sarebbe quello di un processo pubblico, in corte d’Assise. Sempio, qualora rinviato a giudizio con le aggravanti, si troverebbe davanti, oltre ai due giudici togati, anche sei giudici popolari: cioè sei cittadini estratti a sorte, con la fascia tricolore al collo. Essendo imputato, avrebbe poi il diritto di scegliere se essere interrogato e controinterrogato o di rilasciare dichiarazioni spontanee.