Garlasco, Sempio ora rischia l'ergastolo: niente rito abbreviato e processo davanti ai giudici popolari. Cosa cambia con le aggravanti

Lo scenario verso cui il procedimento si indirizzerebbe sarebbe quello di un processo pubblico, in corte d’Assise. Sempio, qualora rinviato a giudizio con le aggravanti, si troverebbe davanti, oltre ai due giudici togati, anche sei giudici popolari: cioè sei cittadini estratti a sorte, con la fascia tricolore al collo. Essendo imputato, avrebbe poi il diritto di scegliere se essere interrogato e controinterrogato o di rilasciare dichiarazioni spontanee.