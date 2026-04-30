Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda"
L'analisi di Antonio De Rensis, ospite a "Diario del giorno"
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"Il nostro compito è far uscire dal carcere colui che noi riteniamo innocente. Non ci devono interessare e non ci interessano altri aspetti, noi non siamo i pubblici ministeri". Con queste parole Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, commenta a "Diario del giorno" la recente modifica del capo di imputazione - da omicidio in concorso a omicidio volontario - che riguarderebbe Andrea Sempio.
Durante la puntata della trasmissione in onda giovedì 30 aprile su Retequattro, il legale si è dunque concentrato sullo stato d'animo del suo assistito. "Noi dobbiamo pensare intanto che Alberto ha sempre rispettato tutto ciò che la legge impone in maniera rigorosissima", ha dichiarato.
Quindi, ha proseguito: "Con un grande sforzo sta cercando di avere un equilibrio nel gestire questa vicenda, è chiaro e presumibile che da una parte c'è il timore che tutto sia stato solo un sogno, dall'altra la speranza che la sua innocenza possa essere acclarata. Sentimenti molto umani che lui gestisce con grande rigore".