Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda"

"Il nostro compito è far uscire dal carcere colui che noi riteniamo innocente. Non ci devono interessare e non ci interessano altri aspetti, noi non siamo i pubblici ministeri". Con queste parole Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, commenta a "Diario del giorno" la recente modifica del capo di imputazione - da omicidio in concorso a omicidio volontario - che riguarderebbe Andrea Sempio.



Durante la puntata della trasmissione in onda giovedì 30 aprile su Retequattro, il legale si è dunque concentrato sullo stato d'animo del suo assistito. "Noi dobbiamo pensare intanto che Alberto ha sempre rispettato tutto ciò che la legge impone in maniera rigorosissima", ha dichiarato.