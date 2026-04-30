Garlasco, l'avvocato Cataliotti: "Sempio si presenterà in procura, il movente è di fantasia"
Il legale a "Diario del giorno": "Potrà decidere di rispondere o non rispondere"
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Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio con la procura di Pavia il prossimo 6 maggio, dopo che i pm hanno modificato l'accusa da omicidio in concorso a omicidio volontario.
Lo ha spiegato a "Diario del giorno" il legale del 38enne di Vigevano, Liborio Cataliotti: "Sempio andrà: è una certezza, perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente ad andare contro la legge - ha detto al programma di Rete 4 -, soprattutto in questo caso. Io e l'avvocato Taccia ci siamo già parlati, potrà decidere di rispondere o non rispondere. Gli abbiamo detto che saremo noi a imporgli la scelta processuale, la scelta sarà di rispondere o non rispondere. Sono due atteggiamenti legittimi, figli di una strategia processuale così come figlia di una strategia processuale è stata la scelta di invitarlo prima della chiusura delle indagini e di rendere visibile a noi tutti gli atti.
Cataliotti si dice stupito per il nuovo capo di imputazione, con il cambio della formula: omicidio volontario e non più "concorso" in omicidio. Inoltre, il difensore di Sempio ha definito "fantasmagorico" il movente sessuale per l'omicidio di Chiara Poggi: "Che lo abbiano trovato, lo vedremo, che lo abbiano supposto è un dato che compare da quella che rimane un'imputazione provvisoria - ha aggiunto l'avvocato -. La vera grande novità è l'estromissione di Stasi dal capo di imputazione. Il ché non ci tocca, perché non abbiamo mai voluto occuparci della sua posizione. Ci stupisce non poco il movente, a noi risulta assolutamente romanzato e di fantasia. Dal nostro punto di vista è fantasmagorico. Vorrei capire da quali indizi, prove abbiano dedotto questo".
Il legale ha poi dichiarato di non aver sentito direttamente Sempio nelle ultime ore: "Il nostro compito è tranquillizzarlo e indicargli la rotta - ha aggiunto -. Non certo indirizzare verso il pubblico i suoi sentimenti e patimenti. Confido che psicologicamente regga".