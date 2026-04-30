Garlasco, l'avvocato Cataliotti: "Sempio si presenterà in procura, il movente è di fantasia"

Lo ha spiegato a "Diario del giorno" il legale del 38enne di Vigevano, Liborio Cataliotti: "Sempio andrà: è una certezza, perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente ad andare contro la legge - ha detto al programma di Rete 4 -, soprattutto in questo caso. Io e l'avvocato Taccia ci siamo già parlati, potrà decidere di rispondere o non rispondere. Gli abbiamo detto che saremo noi a imporgli la scelta processuale, la scelta sarà di rispondere o non rispondere. Sono due atteggiamenti legittimi, figli di una strategia processuale così come figlia di una strategia processuale è stata la scelta di invitarlo prima della chiusura delle indagini e di rendere visibile a noi tutti gli atti.