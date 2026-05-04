Speciale Il delitto di Garlasco
persone informate sui fatti

Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara e al fratello della vittima. Saranno sentiti come persone informate sui fatti

04 Mag 2026 - 17:32
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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.

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Date differenti - Da quanto è emerso le gemelle Cappa verranno sentite come testimoni martedì 5 maggio nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano alle ore 10. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, è stato convocato per l'interrogatorio. E' probabile che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. 

Garlasco, le nuove accuse ad Andrea Sempio

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