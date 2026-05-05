Garlasco, il mistero della password nel pc di Chiara: il dettaglio che può incastrare l'assassino
L'improvvisa misura di sicurezza per una cartella nel computer della vittima torna centrale nell'inchiesta
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A quasi vent'anni dal delitto di Garlasco, un dettaglio informatico torna al centro degli interrogativi degli investigatori: l'introduzione di una password impostata da Chiara Poggi per proteggere la cartella "Albert" nel suo computer. Per gli inquirenti infatti si tratterebbe di una scelta insolita per la vittima, fatta pochi mesi prima della morte, che oggi viene riletta come possibile chiave dell'indagine.
Video sensibili
All'interno di quella cartella potrebbero essere conservati i video con Alberto Stasi che qualcuno potrebbe aver visto. File personali, che la vittima aveva deciso di proteggere con una password dato che altre mani utilizzavano quel computer. Anche il fratello Marco Poggi infatti era solito accedere a quell'apparecchio, posizionato in camera di Chiara, e spesso in compagnia di amici tra cui Andrea Sempio. Gli inquirenti stanno ora cercando di recuperare, attraverso una consulenza tecnica, eventuali file aperti per identificare accessi e possibili processi di duplicazione. L'ipotesi è che qualcuno possa aver visto i contenuti espliciti della coppia lasciando tracce nei sistemi informatici.
Ipotesi movente
Gli investigatori non escludono che proprio quei contenuti possano essere collegati a un possibile movente. Andrea Sempio ha però sempre negato di aver visionato il contenuto delle cartelle in questione. Già durante il corso del primo processo erano emersi segnali "strani" nelle cronologie informatiche. Sul computer erano state trovate ricerche su siti per adulti effettuate quando Chiara non era in casa. La madre aveva parlato di navigazioni sospette, notate dalla stessa vittima. Marco Poggi, che sarà sentito dai pm assieme alle gemelle Cappa, aveva raccontato agli inquirenti di aver intuito l'esistenza di quei video leggendo una chat tra la sorella e il fidanzato Alberto.