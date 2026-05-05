Gli investigatori non escludono che proprio quei contenuti possano essere collegati a un possibile movente. Andrea Sempio ha però sempre negato di aver visionato il contenuto delle cartelle in questione. Già durante il corso del primo processo erano emersi segnali "strani" nelle cronologie informatiche. Sul computer erano state trovate ricerche su siti per adulti effettuate quando Chiara non era in casa. La madre aveva parlato di navigazioni sospette, notate dalla stessa vittima. Marco Poggi, che sarà sentito dai pm assieme alle gemelle Cappa, aveva raccontato agli inquirenti di aver intuito l'esistenza di quei video leggendo una chat tra la sorella e il fidanzato Alberto.