Garlasco, il legale di Sempio Liborio Cataliotti: "Manca un tentativo di violenza sessuale"

Per la Procura Andrea Sempio avrebbe avuto un odio nei confronti di Chiara Poggi scatenato dal rifiuto sessuale. "Io lo trovo addirittura contraddittorio, fantasmagorico perché attinge all'immaginifico. Questa imputazione per me, per come la leggo, e per come la considero è incomprensibile" ha commentato l'avvocato Liborio Cataliotti. "Non ho mai visto un'accusa di questo tipo, l'approccio sessuale degenerato in omicidio, non invaghimento o il rifiuto di un corteggiamento, non l'ho mai visto non accompagnato da un atto sessuale e cioè da un tentativo di violenza sessuale che qui manca" ha detto il legale di Andrea Sempio, che dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle 10, per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini.