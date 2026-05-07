"Delle tre chiamate" - diceva Sempio parlando da solo, imitando a tratti anche una voce femminile - "lei ha detto 'Non ci voglio parlare con te' (...) era tipo io gli ho detto 'Riusciamo a vederci?' (...) e lei mi ha messo giù (...) ha messo giù il telefono ... Ah ecco che fai la dura ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco. Lei dice 'Non l'ho più trovato' il video (...) io ho portato il video (...) anche lui lo sa... Perché ho visto... dal suo cellulare... Perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho dentro la penna".