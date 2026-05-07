Delitto di Garlasco, dal "Guardian" al "New York Post": anche la stampa internazionale ne parla

Infine, sul "Sun" si legge che "le nuove rivelazioni hanno sollevato la possibilità che uno dei delitti più tristemente noti d'Italia possa avere un epilogo completamente diverso". "Descritto come il 'delitto di Garlasco', o omicidio Garlasco, il caso, con tutti i suoi colpi di scena, ha affascinato il pubblico italiano per anni, dominando i talk show di cronaca nera e, più recentemente, i podcast", sottolinea il tabloid.