Delitto di Garlasco, dal "Guardian" al "New York Post": anche la stampa internazionale ne parla
Nel riprendere gli sviluppi sul caso, i giornali citano come esempio un altro noto episodio di cronaca italiano: l'omicidio di Meredith Kercher
Sempio Poggi Stasi Garlasco © Ansa
Dal "Guardian" al "New York Post" fino al "Sun": anche la stampa internazionale parla del delitto di Garlasco. Nel riprendere gli sviluppi sul caso, tutti e tre i giornali citano come esempio un altro episodio di cronaca italiano che ha oltrepassato i confini nazionali: l'omicidio di Meredith Kercher. Ecco come parlano del delitto di Garlasco.
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Il "New York Post" descrive il caso come "uno psicodramma seguito con grande attenzione su giornali e televisioni, mettendo in luce una potenziale falla del sistema giudiziario italiano". "A quasi vent'anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Chiara Poggi, impiegata ventiseienne, nella sua casa nella cittadina di Garlasco, nel Nord Italia, un caso che sembrava ormai chiuso è stato riaperto, riaccendendo i dubbi su una delle indagini per omicidio più esaminata nella storia italiana", si legge sul sito del giornale statunitense, il quale poi ripercorre il caso ed espone gli ultimi sviluppi.
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In un articolo, "The Guardian" parla di "uno sviluppo che potrebbe esporre uno dei più clamorosi errori giudiziari del Paese". In particolare, già dal titolo, il giornale britannico cita la frase di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi: "Alberto è stato condannato non tanto per le prove, quanto per la questione fondamentale posta in questo processo: se non l'ha fatto lui, chi l'ha fatto? Visto che non ci sono alternative ragionevoli, deve essere stato lui".
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Infine, sul "Sun" si legge che "le nuove rivelazioni hanno sollevato la possibilità che uno dei delitti più tristemente noti d'Italia possa avere un epilogo completamente diverso". "Descritto come il 'delitto di Garlasco', o omicidio Garlasco, il caso, con tutti i suoi colpi di scena, ha affascinato il pubblico italiano per anni, dominando i talk show di cronaca nera e, più recentemente, i podcast", sottolinea il tabloid.