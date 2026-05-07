Google lancia le "Fonti Preferite": ecco come decidere la tua rassegna stampa

Google ha ufficialmente introdotto anche nel nostro Paese la funzione Fonti Preferite, un cambiamento di filosofia che mira a rimettere il potere decisionale nelle mani degli utenti.
La novità permette di selezionare le testate giornalistiche di fiducia per visualizzarle subito nei risultati di ricerca.
Perché personalizzare la propria ricerca?
L’ecosistema digitale è sempre più affollato da contenuti sensazionalistici e non verificati. Scegliere le proprie fonti permette di dare la nostra priorità a notizie e approfondimenti scritti da giornalisti di testate autorevoli. Una garanzia, insomma, di pluralismo informativo e sicurezza con l'obiettivo di trasformare l’elenco dei risultati in una pagina sempre aggiornata e pertinente.
Un passo significativo verso una navigazione più consapevole e libera che permette a ogni utente di comporre il proprio ambiente informativo in pochi clic. Ecco come.
Guida pratica: come impostare Tgcom24.it tra le fonti preferite
Personalizzare il proprio feed è semplice. Ecco i passaggi da seguire:
1. Effettua una ricerca qualsiasi: digita su Google un argomento di attualità o di tuo interesse.
2. Individua la stella tra i risultati della ricerca nella sezione "Notizie principali" (Top Stories). Accanto al titolo della sezione, noterai una piccola icona a forma di stella.
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3. Clicca sulla stella. Si aprirà una schermata dove potrai cercare e aggiungere Tgcom24.it al tuo elenco di fonti privilegiate.
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4. Ricarica e aggiorna la pagina. Gli articoli di Tgcom24.it appariranno con maggiore frequenza tra le notizie in evidenza e in una nuova area specifica chiamata Le tue fonti.
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Se vuoi invece selezionare direttamente Tgcom24.it tra le tue fonti preferite clicca su questo link e seleziona la voce "Tgcom24.it"
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Puoi aggiungere o rimuovere siti in ogni momento in base ai tuoi interessi.