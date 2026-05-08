Garlasco, per i carabinieri "troppi elementi incomprensibili" nella condanna di Stasi

Uno dei punti più controversi è quello della bicicletta nera attribuita ad Alberto Stasi. I carabinieri parlano di una ricostruzione che, a loro giudizio, non avrebbe mai trovato un reale equilibrio logico. Nel documento si legge infatti che anche "ammettendo che un assassino così freddo e calcolatore avesse commesso una superficialità degna di personaggi fumettistici, e cioè quella di non far sparire definitivamente quella bicicletta", restano comunque "elementi francamente incomprensibili". Il riferimento è alla teoria secondo cui Stasi avrebbe nascosto la bici Holland utilizzata il giorno del delitto, sostituendone i pedali con altri nel tentativo di sviare le indagini. Una dinamica che gli investigatori giudicano illogica. L’informativa insiste anche sul ruolo della testimone che all'epoca descrisse la bici vista vicino alla casa di Chiara Poggi. I carabinieri la definiscono "unica testimone totalmente attendibile", sottolineando come il mezzo descritto fosse "totalmente diverso" da quello sequestrato anni dopo. Elemento che indebolirebbe ulteriormente il collegamento tra Stasi e la bicicletta.