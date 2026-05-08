Garlasco, la linguista sulle frasi choc di Sempio: "Esprimono sessismo deteriore e l’incapacità di stabilire un rapporto affettivo con una donna"

Le frasi choc di Andrea Sempio sui forum "esprimono sessismo deteriore e l'incapacità di stabilire un rapporto affettivo con una donna". A dirlo è la linguista Benedetta Baldi, docente di semiotica dei nuovi media e presidente del corso di laurea in Pratiche, linguaggi e culture della Comunicazione all'Università di Firenze. L'unico indagato del nuovo filone dell'inchiesta sul delitto di Garlasco sotto il nome di Andrea è l'autore di commenti squallidi sulle donne e sul suo rapporto con il genere femminile. "Ci sta? Bene! Non ci sta? Stupro", "Le ragazze con cui sono andato che hanno subito stupri si accendevano con il sesso violento". Per la linguista dietro le parole c'è la concezione della "donna come oggetto".