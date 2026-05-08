Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio | Il padre intercettato con la moglie: "Lo hai fatto tu a Vigevano"

È il 22 ottobre 2025 quando Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari discutono tra loro proprio in merito al presunto alibi, che nel 2008 permise ad Andrea Sempio di svincolarsi dall'azione degli inquirenti e uscire di scena per un altro decennio. I genitori di Andrea Sempio parlano della presenza di un presunto supertestimone che, come avevano riportato diversi organi di stampa, avrebbe chiarito che lo scontrino non era stato fatto dal 38enne ma da altri. "Adesso c'è un familiare che dice che lo scontrino non lo ha fatto né Andrea né i suoi familiari", si sente dire Daniela Ferrari durante l'intercettazione ambientale. "Come fa ad averlo? Gliel'ha dato lui? (ride) Non so! Chi è che gliel'ha dato? Cioé, la domanda da fargli è quella lì...vabbé...estremizzare le cose che comunque poi sono cagate perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!". Uno scambio di battute che, secondo quanto hanno annotato i carabinieri, potrebbe "finalmente fugare i dubbi residuali sulla provenienza dello scontrino".