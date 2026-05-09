Collegando la 33 ad altre impronte, in particolare a una goccia di sangue vicina e alla strisciata di una mano sinistra insanguinata sul muro, la scena si sarebbe ricreata davanti agli occhi degli esperti. Il killer infligge gli ultimi colpi fatali a Chiara in fondo alle scale, risale lasciando tracce sul muro. Poi, una volta in cima ai gradini, si sporge dall'alto e guarda in basso. Lascia così la nuova traccia "N1", un tacco della suola a tasselli proprio sul bordo del "gradino zero". Essendo in equilibrio precario, il killer ha bisogno di reggersi al muro di fronte con una mano. Le posizioni dei due segni e la distanza tra loro sono "perfettamente compatibili con le misurazioni antropometriche del corpo di Andrea Sempio".