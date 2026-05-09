"Io non so... la giustizia per me non è niente, non conta nulla...". Inizia così la trascrizione dell'intercettazione del dialogo tra Giuseppe Sempio e la giornalista, così come riportata nell'informativa dei carabinieri di Milano. "No... c'è uno solo guardi, ma glielo dico sinceramente... Venditti... che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto... va beh ha fatto tutte... ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice "questa cosa finirà presto"... che era il gip di Pavia". Giuseppe Sempio, segnalano i carabinieri, fa confusione come in numerosi pizzini e annotazioni tra l'ex procuratore aggiunto e il gip di Pavia. Poi aggiunge: "Io non sapevo niente va beh... io... spererei insomma... però è stata l'unica persona, rispetto agli altri, che poi... dai carabinieri poi quando hanno fatto a lui il... i vari, i vari giri... è stata l'unica persona che ha detto "guardi questa cosa finirà presto, perché non c'è niente"...".