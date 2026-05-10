Oltre alla Bpa sulle macchie di sangue, a quella medico legale di Cristina Cattaneo, alla relazione sull'impronta palmare 33 con tanto di integrazione e al lavoro del Racis dei carabinieri sulla personalità di Sempio, oltre pure all'altra perizia del genetista Carlo Previderè, consulente dei pm, e sempre sul Dna sulle unghie di Chiara (depositata dopo la perizia Albani) per confermare ancora la compatibilità con Andrea Sempio, c'è dunque la ricostruzione 3d del delitto di Garlasco tramite Avatar, rappresentazione virtuale cioè, di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio del commesso 38enne. La rappresentazione è stata firmata dall'ingegner Simone Tiddia.