Al centro dell'informativa c'è il cosiddetto "soliloquio" registrato nell'auto del 38enne, una conversazione definita dagli investigatori "a tratti angosciante", dalla quale, secondo gli inquirenti, emergerebbe la consapevolezza dell'uomo non solo della situazione familiare di Chiara Poggi, ma anche dell'esistenza di immagini private che la giovane avrebbe custodito con estrema riservatezza. Secondo i carabinieri, sarebbe "certamente inquietante" il fatto che Sempio fosse a conoscenza di quei filmati, realizzati da Chiara Poggi e Alberto Stasi "riprendendo la propria intimità" e che, sempre secondo la relazione, non sarebbero mai stati condivisi con altre persone.