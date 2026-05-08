A Quarto Grado

Garlasco, Andrea Sempio: "Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia"

"Io questo fatto atroce non l'ho commesso", il commento del 38enne letto su Rete Quattro

08 Mag 2026 - 22:57
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"Essere arrestato? Spero che non accada perché, io questo fatto atroce, non l'ho commesso". È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera a Quarto Grado su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. "È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia. A iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza" ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine. 

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