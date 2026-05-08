Caso Garlasco, il legale di Sempio: "Intercettazione incompleta e interpretata male"

Nel corso dell'intervista, Cataliotti ha contestato il significato attribuito dagli investigatori a una conversazione registrata nell'aprile 2025. Secondo il legale, il contenuto dell'intercettazione sarebbe stato presentato in maniera parziale e senza tenere conto delle numerose porzioni incomprensibili presenti nell'audio. "Questa è la seconda parte dell'intercettazione dell'aprile del 2025", ha spiegato l’avvocato, riferendosi a un passaggio che, secondo la Procura, riguarderebbe le telefonate del 7 e dell'8 agosto 2007, giorni centrali nella ricostruzione del delitto di Garlasco. "La seconda parte non è assolutamente trascritta come voi la riportate. Sono più gli incomprensibili delle parti comprensibili, cioè il discorso non è assolutamente filante".