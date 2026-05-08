Garlasco, Lovati: "Intercettazioni di Sempio? Senza perizia per me sono acqua fresca"

Per Massimo Lovati le intercettazioni di Andrea Sempio "sono acqua fresca senza perizia". Lo ha detto a "Diario del giorno", l'ex legale di Sempio: "Le intercettazioni ambientali, come quelle telefoniche, vanno periziate", spiega Lovati. "Se non si tratta di consulenze tecniche, si tratta di una perizia che dovrà essere eventualmente disposta dal giudice del dibattimento".
Secondo Lovati, prima di attribuire valore probatorio alle conversazioni registrate sarà necessario stabilire con certezza l'origine degli audio l'identità delle persone coinvolte. "Fino a quando non c'è una perizia che dica da dove provengono questi soliloqui, queste captazioni, da dove provengono e da chi provengono, per me sono acqua fresca".
L'avvocato conclude poi richiamando quanto già sostenuto dal suo collega che lo ha succeduto nell'incarico, Liborio Cataliotti, sottolineando come molti passaggi degli audio risultino difficilmente comprensibili: "Come ha detto il collega Cataliotti, non si capisce niente".