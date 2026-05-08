A "Diario del giorno"

Garlasco, Lovati: "Intercettazioni di Sempio? Senza perizia per me sono acqua fresca"

L'ex legale di Sempio mette in dubbio il valore delle intercettazioni ambientali diffuse negli ultimi giorni

08 Mag 2026 - 17:05
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Per Massimo Lovati le intercettazioni di Andrea Sempio "sono acqua fresca senza perizia". Lo ha detto a "Diario del giorno", l'ex legale di Sempio: "Le intercettazioni ambientali, come quelle telefoniche, vanno periziate", spiega Lovati. "Se non si tratta di consulenze tecniche, si tratta di una perizia che dovrà essere eventualmente disposta dal giudice del dibattimento".

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Secondo Lovati, prima di attribuire valore probatorio alle conversazioni registrate sarà necessario stabilire con certezza l'origine degli audio l'identità delle persone coinvolte. "Fino a quando non c'è una perizia che dica da dove provengono questi soliloqui, queste captazioni, da dove provengono e da chi provengono, per me sono acqua fresca".

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L'avvocato conclude poi richiamando quanto già sostenuto dal suo collega che lo ha succeduto nell'incarico, Liborio Cataliotti, sottolineando come molti passaggi degli audio risultino difficilmente comprensibili: "Come ha detto il collega Cataliotti, non si capisce niente".

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