Speciale Il delitto di Garlasco
DELITTO DI GARLASCO

La Procura di Pavia smonta l'inchiesta su Alberto Stasi

Per i carabinieri di Moscova c'era Andrea Sempio, e non l'ex bocconiano, nella villetta di via Pascoli

di Alessio Campana
09 Mag 2026 - 18:25
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