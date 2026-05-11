Garlasco, Stasi: "Chiara non mi parlò mai di Sempio, Marco Poggi mi chiese del video"

Stasi ha spiegato a chi indaga che Chiara non le parlò mai di avance sessuali da parte di nessuno, né delle telefonate che le erano arrivate da Andrea Sempio. Anzi, lui nemmeno lo conosceva né lo aveva mai visto. Ma Chiara glielo avrebbe chiesto?, la domanda dei pm. "Non l’ha fatto. Ragionando in termini ipotetici, credo sarebbe dipeso da altrifattori: se in quel momento l’avesse ritenuto importante, se non era distratta da altre cose". Stasi però rileva: c'erano state delle avances da un altro collega.