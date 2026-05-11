Garlasco, Stasi: "Chiara non mi parlò mai di Sempio, Marco Poggi mi chiese del video"
Il bocconiano condannato per la morte di Chiara: "Non mi ha parlato delle avance. Mi ha sorpreso la questione dello scontrino: perché lo ha conservato?"
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"Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio, né delle telefonate". A dirlo è Alberto Stasi ai pm, quando venne sentito il 20 maggio del 2025. Il procuratore capo titolare dell'inchiesta Fabio Napoleone rassicura l'unico condannato per la morte del delitto di Garlasco, "non voglio farle un altro processo" e anzi gli tende la mano: "Lei può essere una delle fonti". Gli inquirenti gli spiegano la portata dell'impronta 33 e lui poi si sbilancia: "Ma perché ha conservato quello scontrino".
"Chiara non mi parlò mi Sempio"
Stasi ha spiegato a chi indaga che Chiara non le parlò mai di avance sessuali da parte di nessuno, né delle telefonate che le erano arrivate da Andrea Sempio. Anzi, lui nemmeno lo conosceva né lo aveva mai visto. Ma Chiara glielo avrebbe chiesto?, la domanda dei pm. "Non l’ha fatto. Ragionando in termini ipotetici, credo sarebbe dipeso da altrifattori: se in quel momento l’avesse ritenuto importante, se non era distratta da altre cose". Stasi però rileva: c'erano state delle avances da un altro collega.
"Marco mi chiese dei video intimi"
Stasi però conferma che il fratello di Chiara, Marco, gli chiese dei video intimi tra Chiara e Alberto: "Mi chiese soltanto se era vero, come se fosse una richiesta di conferma da parte mia". Marco stesso rivelerà poi a chi indaga di esserne a conoscenza e che, forse, qualcuno poteva averli visto quando lui non era a casa.
Il dubbio di Stasi: "Perché Sempio ha conservato lo scontrino?" "Prima di leggere le Sit (verbali, ndr) — ribatte — non sapevo che esistesse una persona che si chiamava Andrea Sempio». Ma c'è un ma: "Mi aveva personalmente incuriosito, insospettito la questione dello scontrino, mi aveva lasciato un po' sorpreso, perché io normalmente non conservo uno scontrino del parcheggio per anni e lo esibisco al bisogno". Mai incontrato, però.