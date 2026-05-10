Sempre secondo l'agenzia di stampa Ansa, nel leggere interamente le accuse nei confronti di Andrea Sempio, i pm di Pavia gli avrebbero reso noto durante l'interrogatorio del 6 maggio, che da questa indagine "sono emersi nuovi elementi che destituiscono di qualsiasi fondamento il movente pornografico in capo a Stasi e per contro fornirebbero solidi elementi sul tentativo dell'approccio sessuale di Sempio". "L'attività investigativa svolta nel presente procedimento avrebbe fatto venire alla luce circostanze ed elementi fattuali del tutto nuovi rispetto alle indagini dell'epoca e rispetto ai procedimenti successivi", finiti in archivio.