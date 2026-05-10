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Per la Procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio ci sarebbe stata "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta".
Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa i pm pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, nell'interrogatorio del 6 maggio. In quell’occasione, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. "
Destituito il movente pornografico di Stasi
Sempre secondo l'agenzia di stampa Ansa, nel leggere interamente le accuse nei confronti di Andrea Sempio, i pm di Pavia gli avrebbero reso noto durante l'interrogatorio del 6 maggio, che da questa indagine "sono emersi nuovi elementi che destituiscono di qualsiasi fondamento il movente pornografico in capo a Stasi e per contro fornirebbero solidi elementi sul tentativo dell'approccio sessuale di Sempio". "L'attività investigativa svolta nel presente procedimento avrebbe fatto venire alla luce circostanze ed elementi fattuali del tutto nuovi rispetto alle indagini dell'epoca e rispetto ai procedimenti successivi", finiti in archivio.
"Sgretolamento delle responsabilità di Stasi"
Nella relazione sulle risultanze investigative lette il 6 maggio, sempre secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, i pm di Pavia avrebbero sostenuto che "l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio si intreccia indissolubilmente con lo sgretolamento della responsabilità di Alberto Stasi". I pm avrebbero sottolineato anche "evidenti omissioni" negli atti della sezione di Pg della Procura di Pavia nell'indagine precedente a carico di Sempio del 2017 conclusasi con l'archiviazione.