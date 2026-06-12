Garlasco, l'esperimento sulle scarpe Frau della difesa di Andrea Sempio

© Da video
"Quarto Grado" trasmette in esclusiva una parte dell'esperimento sulle scarpe Frau messo in campo dalla difesa di Andrea Sempio, per verificare la compatibilità e le ricostruzioni della scena del delitto di Chiara Poggi. Un passaggio tecnico che riapre il confronto su uno degli elementi più discussi dell'inchiesta.
Si tratta dello stesso modello di scarpe con la famosa suola a pallini che avrebbe lasciato sul pavimento di casa Poggi 27 impronte da parte dell'assassino di Chiara. Impronte che ancora oggi nel 2026 fanno discutere e che nella sentenza di condanna vengono attribuite ad Alberto Stasi.
La difesa di Andrea Sempio ha acquistato online su un sito dell'usato le due tipologie di scarpe Frau: un paio numero 42 in camoscio; l'altro numero 43 in plastica, oggi non più in produzione. Nelle foto scattate durante la prova, il pool di avvocati ha decretato che entrambi i modelli di scarpe non sono calzabili dal loro assistito poiché troppo stretti. Le immagini della prova, anche video registrata, verranno depositate in procura insieme a nuove misurazioni dei piedi di Andrea Sempio che attualmente calza il numero 44.