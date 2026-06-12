Garlasco, quando Alberto Stasi fu sentito dal pm Fabio Napoleone: il video delle Sit

"Il Fruttolo invece non è un alimento che di solito mangio e quindi tenderei a escluderlo. Quando frequentavo assiduamente Chiara, per esempio quando eravamo a Londra, facevamo colazione perfino con uova e pancetta. Un contesto del tutto estraneo a quello abituale di casa, dove non vivendo con lei ho una cognizione piuttosto limitata di quelle che sono le sue abitudini - raccontava Stasi -. Lei si alzava prima di me e ricordo che mangiava a colazione dei corn flakes o dei biscotti secchi, cose di questo tipo. Non andavamo in cucina a fare la colazione insieme".