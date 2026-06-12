Garlasco, quando Alberto Stasi fu sentito dal pm Fabio Napoleone: il video delle Sit

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"Quarto Grado" trasmette in esclusiva il video delle Sit di Alberto Stasi acquisite dal procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone. Ascoltato all'epoca come persona informata sui fatti, Stasi risponde riguardo agli elementi presenti nella spazzatura come il Fruttolo e l'Estathè. "Posso dire che l'Estathè è un alimento che mi è sempre piaciuto e mi piace. Non ricordo, ma a memoria posso dire di averlo anche eventualmente bevuto", commentava.
"Il Fruttolo invece non è un alimento che di solito mangio e quindi tenderei a escluderlo. Quando frequentavo assiduamente Chiara, per esempio quando eravamo a Londra, facevamo colazione perfino con uova e pancetta. Un contesto del tutto estraneo a quello abituale di casa, dove non vivendo con lei ho una cognizione piuttosto limitata di quelle che sono le sue abitudini - raccontava Stasi -. Lei si alzava prima di me e ricordo che mangiava a colazione dei corn flakes o dei biscotti secchi, cose di questo tipo. Non andavamo in cucina a fare la colazione insieme".
Poi quel dettaglio sulla cavigliera di Chiara Poggi: "Non l'avevo mai vista indossare la cavigliera in quattro anni. Sono quasi certo non l'avesse a Londra, quando glie lo chiesi non mi diede una grande spiegazione".