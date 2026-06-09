Garlasco, il video dell'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi

"Le avevo lette tutte, proprio perché la mia storia era importante oggi come all'epoca, e mi aveva lasciato un po' sorpreso l'aver conservato uno scontrino di un parcheggio per anni e averlo poi esibito al bisogno" prosegue Alberto Stasi. Poi la rivelazione: Marco Poggi gli avrebbe chiesto, prima che lui fosse indagato per il delitto, se quei filmati intimi tra lui e Chiara esistessero. "Pochi giorni dopo la morte di Chiara la famiglia venne a casa mia perché eravamo soliti andare al cimitero insieme. Marco in quell'occasione mi prese da parte e mi chiese se c'erano dei video intimi tra me e sua sorella. Questo prima che fossi indagato, perché dopo i rapporti tra noi si sono interrotti".