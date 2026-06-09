A "Quarta Repubblica"

Garlasco, il video dell'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi

"Quarta Repubblica" mostra, in esclusiva, qualche estratto dell'udienza del ragazzo davanti al procuratore di Pavia 

09 Giu 2026 - 18:36
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© Da video

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In esclusiva "Quarta Repubblica" trasmette l'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi, risalente al 20 maggio 2025, in cui Stasi risponde alle domande del pm Fabio Napoleone circa lo scontrino del parcheggio presentato da Andrea Sempio e i video intimi che aveva girato con Chiara Poggi, e ammette che il fratello della sua ex ragazza gli chiese della loro esistenza. "Prima di leggere le sit messe a disposizione dalla procura di Vigevano della dottoressa Muscio non sapevo che esisteva una persona che si chiamava Andrea Sempio" commenta davanti al procuratore di Pavia.

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"Le avevo lette tutte, proprio perché la mia storia era importante oggi come all'epoca, e mi aveva lasciato un po' sorpreso l'aver conservato uno scontrino di un parcheggio per anni e averlo poi esibito al bisogno" prosegue Alberto Stasi. Poi la rivelazione: Marco Poggi gli avrebbe chiesto, prima che lui fosse indagato per il delitto, se quei filmati intimi tra lui e Chiara esistessero. "Pochi giorni dopo la morte di Chiara la famiglia venne a casa mia perché eravamo soliti andare al cimitero insieme. Marco in quell'occasione mi prese da parte e mi chiese se c'erano dei video intimi tra me e sua sorella. Questo prima che fossi indagato, perché dopo i rapporti tra noi si sono interrotti".

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