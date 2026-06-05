Delitto di Garlasco, Marco Poggi a "Quarto Grado": "Mi sono sentito in colpa, troppe voci"

Perché ha deciso di parlare dopo 19 anni - "Non ho mai accettato tutta la esposizione mediatica di quello che è successo a Chiara", spiega Marco Poggi sottolineando che da quando le indagini sono state riaperte la sua figura è stata più "coinvolta" e "chiacchierata". Sulle accuse lo hanno ferito maggiormente afferma: "Di sicuro quello di essere accusato dell'omicidio di Chiara è una cosa che difficilmente mi andrà più via, anche se ho imparato a conviverci". "In questo anno si è detto di tutto, c'è anche un minimo senso di colpa da parte mia, se avessi fatto interviste prima tutte queste voci non sarebbero nate, tipo quella che ero in una casa di cura", aggiunge Poggi.

