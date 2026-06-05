Delitto di Garlasco, Marco Poggi a "Quarto Grado": "Mi sono sentito in colpa, troppe voci"

Marco Poggi, fratello di Chiara, decide di rompere il silenzio dopo 19 anni e lo fa in un'intervista esclusiva firmata "Quarto Grado" per parlare, per la prima volta in tv, del delitto di Garlasco.
Perché ha deciso di parlare dopo 19 anni - "Non ho mai accettato tutta la esposizione mediatica di quello che è successo a Chiara", spiega Marco Poggi sottolineando che da quando le indagini sono state riaperte la sua figura è stata più "coinvolta" e "chiacchierata". Sulle accuse lo hanno ferito maggiormente afferma: "Di sicuro quello di essere accusato dell'omicidio di Chiara è una cosa che difficilmente mi andrà più via, anche se ho imparato a conviverci". "In questo anno si è detto di tutto, c'è anche un minimo senso di colpa da parte mia, se avessi fatto interviste prima tutte queste voci non sarebbero nate, tipo quella che ero in una casa di cura", aggiunge Poggi.
Mai fatto uso di droghe - Sulle voci che lo vedrebbero coinvolto in un giro di droga insieme ad Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, e Stefania Cappa replica: "Non ho mai fatto uso di droga, siamo nella fantasia e se nessuno mette un freno all'illusione che una determinata pista non esiste ovviamente ci sarà sempre qualcuno che si inventerà la qualunque. Ho sempre pensato che chi indagava poteva smorzare tutte le piste con cui si è giocato con la vita e la morte di Chiara".
Le piste alternative - "Penso che in tutti questi 18 anni Chiara non avrebbe voluto tutta questa esposizione mediatica e le insinuazioni su una sua doppia vita. Le cose che mi hanno ferito di più riguardano Chiara e il voler rovinare il suo ricordo", afferma Marco Poggi. E sulla pista alternativa secondo la quale Chiara potrebbe aver scoperto un giro di pedofilia e di droga ricondotto al Santuario della Bozzola di Garlasco e frequentato da Sempio e Michele Bertani, morto nel 2016, bolla l'ipotesi come "pura fantasia". "Mi sarei aspettato che la Procura intervenisse per smorzare le voci perché lasciare tutti in balia di questo circo mediatico non doveva succedere", dice.