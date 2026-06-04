Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a "Quarto Grado": l'anticipazione

Marco Poggi, fratello di Chiara, decide di rompere il silenzio e lo fa in un'intervista esclusiva firmata "Quarto Grado" per parlare per la prima volta in tv del delitto di Garlasco. "Su Marco tante nuvole e tante fake news. E lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio, cosa è successo quel giorno e se era davvero in montagna", aveva dichiarato il conduttore della trasmissione Gianluigi Nuzzi, annunciando l'esclusiva attraverso un video-messaggio condiviso sul suo profilo social.