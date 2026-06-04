Garlasco, l'amico storico di Sempio: "In Andrea non ho mai notato qualcosa di strano"

"Andrea non mi aveva mai confidato dei soliloqui e non lo avevo mai sorpreso". Sono queste le parole con cui Mirko Crepaldi, amico storico e compagno di banco di Andrea Sempio, interviene a "Quarto Grado" durante l'appuntamento in onda giovedì 4 giugno. Ospite nella trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Crepaldi esordisce tracciando il carattere di Sempio: "Tra i 18 e i 20 anni era un ragazzo normalissimo, come tanti altri, molto pacato come lo ero io all'epoca. Non per niente ci ritrovavamo spesso per attinenze di carattere". E continua: "In Andrea non ho mai notato qualcosa di strano, io forse lo conosco da talmente tanto tempo che sono abituato a vederlo in una certa maniera e non saprei cosa vuol dire strano? Ha paura di perdere il controllo? Va bene, ci sta. Io soffro di attacchi di panico".