"Quarto Grado" raddoppia con un'esclusiva: per la prima volta parla Marco Poggi

E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. E infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda delle avvelenate di Campobasso. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva.