Giovedì e Venerdì

"Quarto Grado" raddoppia con un'esclusiva: per la prima volta parla Marco Poggi

Il fratello di Chiara sarà ospite della trasmissione di Gianluigi Nuzzi che andrà in onda giovedì e venerdì

03 Giu 2026 - 17:22
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© Da video

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Questa settimana l'approfondimento di "Quarto Grado" raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento: giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora. Proprio venerdì, come annunciato dallo stesso Nuzzi sul suo profilo Instagram per la prima volta in 19 anni parlerà Marco Poggi in un'intervista esclusiva: il fratello di Chiara non aveva mai parlato del caso Garlasco.

Ospite anche l'amico di Sempio

 Al centro della puntata di giovedì 4 giugno, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio. 

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E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. E infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda delle avvelenate di Campobasso. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva.

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