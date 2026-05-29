Uno Bianca, Fabio Savi smentisce il fratello a "Quarto Grado": "Non c'era alcuna strategia, nessuno ci ha coperto"

Per Fabio Savi l'unico movente è era uno: il denaro. "Dietro la Uno Bianca c’erano solo una targa, un paraurti e i fanalini", dice citando una sua stessa frase. Freddo quando parla delle vittime: "Ricordo i volti, non tutti, ma non voglio parlarne". Le scuse? "Sono 20 anni che mi esortano a scrivere una lettera. Non l’ho mai fatto perché sarebbe utilitaristico e strumentale".