Uno bianca, la Procura di Bologna farà accertamenti sul suicidio di Gugliotta

In realtà i magistrati avevano già messo Pietro Gugliotta in lista per sentirlo, anche se non era stata fissata alcuna data prima della sua morte. Le circostanze della sua scomparsa sono ancora più indispensabili da chiarire anche in virtù dell'intervista rilasciata da Roberto Savi.



Gugliotta era stato arrestato il 25 novembre 1994 mentre si trovava in servizio nella sala operativa della Questura di Bologna. A lui furono contestati una rapina e l'appoggio logistico dato ai fratelli Savi tra il 1987 e il 1994, quando la banda terrorizzò Emilia Romagna e Marche, provocando 24 morti e oltre cento feriti ma nessun omicidio. Condannato a 20 anni, era stato scarcerato nel 2008 dopo soli 14 anni di permanenza al carcere bolognese della Dozza.



La notizia della morte di Pietro Gugliotta si è sparsa dopo quattro anni dall'avvenimento ed ha lasciato tutti perplessi, dai magistrati, ai familiari delle vittime, che l'hanno sempre considerato più di un gregario e avevano inutilmente chiesto un supplemento d'indagine su di lui.