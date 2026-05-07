Banda della Uno bianca, i due ex pm: "Le nostre indagini furono ostacolate"

"Le nostre indagini furono ostacolate". Scelgono un titolo eloquente Lucia Musti e Giovanni Spinosa, magistrati che seguirono le inchieste sulla banda della Uno bianca negli anni degli arresti, per la lettera inviata al quotidiano La Stampa dove tornano sulla lunga stagione del caso che tra il 1987 e il 1994 fece tremare tutto il Paese, in particolare Emilia Romagna e Marche. I due ex pm parlano apertamente di depistaggi, verità mai chiarite fino in fondo e sostengono che la ricostruzione fornita dai fratelli Savi non abbia mai convinto del tutto gli investigatori. Secondo Musti e Spinosa, le dichiarazioni rese allora dai componenti del gruppo criminale erano segnate da "incongruenze", omissioni e passaggi "ispirati da ricostruzioni artefatte". I magistrati spiegano inoltre di guardare con fiducia al nuovo lavoro della Procura di Bologna, che dall’inizio del 2024 ha aperto un'indagine per individuare eventuali complici dei responsabili già condannati in via definitiva.