Mangiare leggero d'estate: come comporre un carrello fresco, nutriente e bilanciato

Con l'arrivo del caldo, il corpo cambia le sue richieste. Aumenta la sudorazione, si perdono liquidi e sali minerali, l'appetito diminuisce e i piatti elaborati di altre stagioni diventano improvvisamente pesanti. Le indicazioni delle istituzioni sanitarie sono chiare: in estate serve leggerezza, ma senza rinunciare all'equilibrio nutrizionale. Comporre il carrello con criterio è il primo passo per affrontare bene la stagione calda.
Idratazione, il punto di partenza
La regola di base arriva dal decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità: bere almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti, senza aspettare lo stimolo della sete che è già un segnale di disidratazione iniziale. Ma l'acqua non è solo quella nel bicchiere: una parte importante arriva dal cibo. Le raccomandazioni dell'ISS sottolineano l'importanza di una dieta leggera e ricca di liquidi e sali minerali, con un ruolo da protagonista per frutta e verdura fresca di stagione.
Cosa mettere nel carrello
Il banco ortofrutta è il vero protagonista della spesa estiva. Anguria, melone, cetrioli, zucchine, pomodori, pesche, albicocche, fichi, frutti di bosco: alimenti ricchissimi di acqua, vitamine e sali minerali, che contribuiscono in modo significativo all'idratazione. Il Ministero della Salute raccomanda cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica almeno 400 grammi. Variare i colori — dal rosso al verde al giallo — assicura un apporto naturalmente completo di sostanze antiossidanti.
La regola del piatto unico
Con il caldo, l'organismo consuma meno energia e i pasti elaborati appesantiscono la digestione. La soluzione raccomandata dagli esperti è il piatto unico bilanciato: una sola portata che metta insieme tutti gli elementi nutritivi necessari. Pasta fredda con verdure e legumi, riso con ortaggi di stagione, insalate ricche con pesce o uova, carne bianca con un contorno generoso. Bastano pochi ingredienti, scelti con criterio, per garantire un pasto completo senza eccessi.
Cosa moderare
Dall'altra parte, ci sono gli alimenti da limitare. Cibi grassi, fritti, salse, piatti troppo conditi appesantiscono la digestione in un momento in cui il corpo già fatica a smaltire il calore. Anche le bevande zuccherate e gli alcolici, contrariamente alle apparenze, contribuiscono alla disidratazione e vanno ridotti. Attenzione anche al sale: meglio insaporire i piatti con erbe aromatiche e spezie, mantenendo sempre la preferenza per il sale iodato.
Una spesa estiva intelligente
Comporre un carrello adatto alla stagione calda significa privilegiare prodotti freschi, di stagione e versatili. Frutta e verdura del momento, cereali leggeri come il riso o la pasta da consumare fredda, fonti proteiche magre come il tonno, le uova o i legumi, un buon olio extravergine per condire a crudo. Le linee della grande distribuzione possono essere un alleato concreto: nella selezione Buona Spesa! di MD, dal riso Carnaroli 100% italiano, ideale per risotti pregiati, al tonno all'olio d'oliva a pinne gialle, da pesca sostenibile, dai pomodorini Marzanini, 100% italiano, all'olio extravergine di oliva 100% italiano, si trovano molti degli ingredienti utili a costruire piatti estivi semplici e bilanciati. La linea Buona Spesa! nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare ogni giorno la spesa quotidiana con semplicità, gusto e fiducia. Perché in estate, ancora più che nel resto dell'anno, mangiare bene è soprattutto una questione di scelte fatte già al momento della spesa.