Mangiare leggero d'estate: come comporre un carrello fresco, nutriente e bilanciato

Comporre un carrello adatto alla stagione calda significa privilegiare prodotti freschi, di stagione e versatili. Frutta e verdura del momento, cereali leggeri come il riso o la pasta da consumare fredda, fonti proteiche magre come il tonno, le uova o i legumi, un buon olio extravergine per condire a crudo. Le linee della grande distribuzione possono essere un alleato concreto: nella selezione Buona Spesa! di MD, dal riso Carnaroli 100% italiano, ideale per risotti pregiati, al tonno all'olio d'oliva a pinne gialle, da pesca sostenibile, dai pomodorini Marzanini, 100% italiano, all'olio extravergine di oliva 100% italiano, si trovano molti degli ingredienti utili a costruire piatti estivi semplici e bilanciati. La linea Buona Spesa! nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare ogni giorno la spesa quotidiana con semplicità, gusto e fiducia. Perché in estate, ancora più che nel resto dell'anno, mangiare bene è soprattutto una questione di scelte fatte già al momento della spesa.