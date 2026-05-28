Un piatto unico bilanciato in 20 minuti: la ricetta che mette d'accordo gusto ed equilibrio

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Mangiare in modo equilibrato non significa passare ore ai fornelli. A volte basta un piatto unico ben costruito per mettere insieme, in un solo passaggio, tutto ciò che serve a un pasto completo: una quota di carboidrati, una di proteine, una porzione generosa di verdura e un buon grasso per condire. È il principio del piatto bilanciato, tradotto qui in una ricetta concreta, pronta in venti minuti e alla portata di chiunque.
La ricetta: rigatoni con tonno e pomodorini
Ingredienti per 2 persone:
160 g di Rigatoni n°13 Buona Spesa! (grano 100% italiano, trafilati al bronzo)
2 confezioni di Tonno all'olio d'oliva Buona Spesa! (a pinne gialle, da pesca sostenibile), sgocciolato
1 lattina di Marzanini Buona Spesa! (pomodorini pelati 100% italiani)
2 cucchiai di Olio extravergine di oliva Buona Spesa! (100% italiano)
1 spicchio d'aglio, basilico fresco, sale
Un contorno di verdura fresca di stagione o un'insalata mista
Procedimento: Porta a ebollizione l'acqua e cuoci i rigatoni per il tempo indicato sulla confezione, 13 minuti. Nel frattempo, in una padella scalda l'olio extravergine con lo spicchio d'aglio, aggiungi i pomodorini e lascia insaporire a fuoco medio per una decina di minuti, regolando di sale. Unisci il tonno sgocciolato e mescola delicatamente. Scola la pasta, falla saltare nel condimento per un minuto e completa con il basilico fresco. Servi accompagnando con il contorno di verdure.
Perché è un piatto bilanciato
Il segreto di questo piatto sta nelle proporzioni. I rigatoni forniscono i carboidrati, l'energia di base del pasto, con un apporto proteico non trascurabile (la confezione dichiara il 14% di proteine). Il tonno aggiunge proteine nobili e grassi buoni della famiglia degli omega-3, mentre i pomodorini e il contorno di verdura coprono la parte vegetale, quella che secondo le linee guida nutrizionali dovrebbe occupare circa metà del piatto. L'olio extravergine d'oliva, usato a crudo, completa il quadro con i suoi grassi insaturi. Un pasto unico, ma nutrizionalmente completo.
Buono, semplice, accessibile
La forza di una ricetta come questa è la sua semplicità: pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili e conservabili in dispensa. I prodotti della linea Buona Spesa! di MD — dalla pasta all'olio, dal tonno ai pomodorini — permettono di comporre un piatto equilibrato con materie prime italiane e tracciabili, dimostrando che mangiare bene e mangiare in modo accessibile non sono in contraddizione. L'equilibrio, in fondo, comincia proprio dal carrello.