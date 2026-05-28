Un piatto unico bilanciato in 20 minuti: la ricetta che mette d'accordo gusto ed equilibrio

La forza di una ricetta come questa è la sua semplicità: pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili e conservabili in dispensa. I prodotti della linea Buona Spesa! di MD — dalla pasta all'olio, dal tonno ai pomodorini — permettono di comporre un piatto equilibrato con materie prime italiane e tracciabili, dimostrando che mangiare bene e mangiare in modo accessibile non sono in contraddizione. L'equilibrio, in fondo, comincia proprio dal carrello.