Garlasco, la mamma di Stasi: "Chiara è sempre nei miei pensieri, so che ci protegge da lassù" | "Se ho qualcosa da dire ai Poggi? Meglio di no"

L'ultimo anno, racconta la donna a La Repubblica, l'ha vissuto "con trepidazione, in attesa di riuscire a venire fuori da questa storia. E con fiducia in questi nuovi inquirenti e investigatori". Una piena fiducia nella giustizia riacquistata da poco, perché - ammette - vedere suo figlio in carcere le ha provocato qualche pensiero: "Dopo la condanna del 2014 la fiducia nella giustizia è venuta a traballare. Ma questa Procura ha lavorato in modo eccellente". Per Ligabò, quelli a carico di Sempio "sono elementi forti", che rafforzano la sua speranza di vedere il figlio di nuovo in libertà: "Spero fin dal 2007. Non potevo accettare quello che stava succedendo ad Alberto. L'ho sempre detto: se solo avessimo avuto, sia io sia mio marito, il minimo sospetto che fosse stato lui, io personalmente lo avrei preso e portato dai carabinieri".