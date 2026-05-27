Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi denunciato da Stefania Cappa: "Non ho paura di nessun nome e di nessun cognome"

Nel prosieguo dell’intervista, De Rensis riflette sul clima che accompagna il suo lavoro e sulle inevitabili tensioni legate a un caso così complesso e mediaticamente esposto. "Quando ho iniziato questo percorso, sapevo che prima o poi mi sarei dovuto scontrare con qualcuno o con qualcosa", osserva. Poi precisa con fermezza: "C'è, però, un piccolo particolare: io non ho paura di nessun nome e di nessun cognome. Nel senso, che non ho paura di nessun essere umano".