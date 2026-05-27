Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi denunciato da Stefania Cappa: "Non ho paura di nessun nome e di nessun cognome"

Nel corso della puntata di "È sempre Cartabianca" di martedì 26 maggio, si torna a discutere del delitto di Garlasco, in particolare attraverso l’intervento di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.
L’avvocato affronta diversi aspetti della vicenda, tra cui la querela presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi, che ipotizza a suo carico i reati di istigazione alla diffamazione e alla calunnia.
De Rensis ricostruisce le accuse mosse contro di lui: "Dal suo punto di vista, avrei tramato assieme al maresciallo Marchetto, una persona che conosco solo televisivamente, e ad Alessandro De Giuseppe, mio carissimo amico, e cercato di condizionare alcune trasmissioni televisive in favore di Stasi".
L’avvocato, oltre a respingere ogni addebito, aggiunge inoltre che - qualora la denuncia dovesse proseguire - è pronto a citare circa duecento giornalisti come testimoni.
Nel prosieguo dell’intervista, De Rensis riflette sul clima che accompagna il suo lavoro e sulle inevitabili tensioni legate a un caso così complesso e mediaticamente esposto. "Quando ho iniziato questo percorso, sapevo che prima o poi mi sarei dovuto scontrare con qualcuno o con qualcosa", osserva. Poi precisa con fermezza: "C'è, però, un piccolo particolare: io non ho paura di nessun nome e di nessun cognome. Nel senso, che non ho paura di nessun essere umano".