Garlasco, la denuncia di Stefania Cappa per istigazione a delinquere: "Su di me campagna denigratoria"

"Evidente - aggiunge - che vi sia un interesse della famiglia Cappa a verificare la correttezza dell'operato degli appartenenti agli organi di informazione". E ciò in relazione alle decine di querele già depositate nelle scorse settimane dai legali e su cui farà indagini sempre il pm Pansa, che coordina gli accertamenti pure sulle denunce per diffamazione e stalking della famiglia Poggi. Si tratta, in totale, di quasi un centinaio di procedimenti. Al centro della denuncia ci sarebbe anche l'ormai noto episodio degli scavi nel fosso di Tromello, quando gli investigatori, nel maggio 2025, andarono a cercare, vicino a una casa della famiglia Cappa, l'arma del delitto, mai trovata, e sulla base di una testimonianza rivelatasi poi inconsistente. Una delle molte piste seguite e poi abbandonate nel caso che dura da 19 anni.