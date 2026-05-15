Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "L'amicizia con Marco? Non penso abbia dubbi su di me"

Non mi ricordo neanche più tutto quello che è uscito, ma ne abbiamo sentite una marea di robe che sono uscite. Poi vai a rivedere e sono diverse da come vengono riportate, o audio che, se ascoltati meglio, in realtà dimostrano che dicevo un'altra cosa. Era venuto fuori il tema dove io scrivevo dell'omicidio di Garlasco e poi si era scoperto che era un compito che mi avevano dato da fare, non era una cosa che avevo scelto io di fare. Quindi di cose in quest'anno e mezzo ne abbiamo sentite troppe. Io credo che nessuno dei Poggi creda a queste cose perché ne hanno vissute troppe anche loro, ne hanno sentite di tutte e di più. Ne hanno dette di tutte e di più pure contro di loro, e questo è uno dei punti più bassi di questa vicenda. Capisco l'odio che ci può essere contro di me, essendo la persona indagata... Ma verso la famiglia Poggi o verso Marco stesso, a me sono sembrati proprio il punto più viscido e basso della vicenda.