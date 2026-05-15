Garlasco, il testimone che ritrovò la bici nera: "Era in buone condizioni ma nessuno hai mai chiesto il verbale"

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Nella nuova indagine che ha riscritto il delitto di Garlasco un elemento chiave riguarda il percorso che l'assassino, Andrea Sempio per la Procura di Pavia, potrebbe aver compiuto in bicicletta dopo l'uccisione di Chiara Poggi. A "Mattino Cinque" parla, in esclusiva, il testimone che nel settembre 2007 ritrovò il mezzo nelle campagne circostanti.
Come mostrato nella puntata del 12 gennaio scorso, dal retro della villetta dei Poggi in via Pascoli servono circa sette minuti a piedi per arrivare, tramite un tracciato secondario, al retro dell'abitazione dove all'epoca dei fatti abitava la nonna di Sempio e dove il 38enne dice di esserci stato per due volte quel 13 agosto 2007. Un residente della zona spiega di aver ritrovato una bici nera con cestino e portapacchi dietro mentre stava andando a funghi nei pressi di via Toledo. "Ho segnalato ai vigili che c'era una bici, l'ho subito collegato con l'omicidio", spiega.
A colpire l'uomo era stato in particolare lo stato del mezzo definito "praticamente nuovo". "Pensavo che c'era qualcuno in giro", racconta. Poi precisa che dopo il ritrovamento fortuito nessun investigatore gli ha mai chiesto di riportare il fatto in un verbale. "Ne sto parlando per la prima volta qui ora con lei", dice all'inviato Emanuele Canta.