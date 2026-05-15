Garlasco, il testimone che ritrovò la bici nera: "Era in buone condizioni ma nessuno hai mai chiesto il verbale"

Come mostrato nella puntata del 12 gennaio scorso, dal retro della villetta dei Poggi in via Pascoli servono circa sette minuti a piedi per arrivare, tramite un tracciato secondario, al retro dell'abitazione dove all'epoca dei fatti abitava la nonna di Sempio e dove il 38enne dice di esserci stato per due volte quel 13 agosto 2007. Un residente della zona spiega di aver ritrovato una bici nera con cestino e portapacchi dietro mentre stava andando a funghi nei pressi di via Toledo. "Ho segnalato ai vigili che c'era una bici, l'ho subito collegato con l'omicidio", spiega.