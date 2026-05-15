Garlasco, nel vecchio fascicolo su Sempio spunta un bigliettino manoscritto: fu un suggerimento verso l'archiviazione?

Da ciò che si capisce da alcuni atti depositati con la chiusura indagini, i pm pavesi a ottobre hanno dato delega ai carabinieri di cercare negli uffici del Nucleo informativo pavese se ci fossero documenti su Sempio, dopo aver scoperto che il 24 dicembre 2016, quando la prima inchiesta sull'amico del fratello di Chiara era stata aperta da un giorno, Maurizio Pappalardo, all'epoca comandante del Nucleo e di recente condannato per corruzione e stalking nel caso "Clean 2", avrebbe fotografato alcuni atti col telefono "dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto" Mario Venditti. E lo avrebbe fatto "dopo aver ricevuto insistenti messaggi che lo richiedevano in Procura da parte di Antonio Scoppetta", maresciallo dei carabinieri a Pavia.