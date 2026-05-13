Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi ai genitori: "Tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo"

"È chiaro che questo è tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo. Un giro lungo a cui però la procura ha dato il fianco per farlo. Lasciamo stare Sempio, ma aprire un'indagine per concorso in omicidio è una mossa fatta apposta per aggirare il fatto che non potevano aprire un'indagine per omicidio colposo perché per farlo avrebbero dovuto chiedere la revisione visto che c'è già un condannato per omicidio colposo" conclude Marco Poggi.