Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi ai genitori: "Tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo"

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"Dentro la Notizia" manda in onda un'intercettazione tra i genitori di Chiara Poggi e il fratello Marco che si sfoga riguardo la nuova indagine della procura di Pavia che accusa Andrea Sempio di essere l'autore dell'omicidio "scagionando" così l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. "Sempio lo hanno tirato dentro loro stessi e loro stessi continuano a tiralo dentro", dice nell'intercettazione Marco Poggi ai genitori.
"Questi qua, Stasi, la Bocellari, vogliono la revisione del processo. E dato che non hanno elementi per andare a Brescia a chiedere la revisione perché glie li hanno bocciati tutti, allora cercano in questa via. A loro non interessa se Sempio viene accusato, hai capito?" Replica il padre di Chiara Poggi al figlio.
"È chiaro che questo è tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo. Un giro lungo a cui però la procura ha dato il fianco per farlo. Lasciamo stare Sempio, ma aprire un'indagine per concorso in omicidio è una mossa fatta apposta per aggirare il fatto che non potevano aprire un'indagine per omicidio colposo perché per farlo avrebbero dovuto chiedere la revisione visto che c'è già un condannato per omicidio colposo" conclude Marco Poggi.