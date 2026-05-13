Al capitano Cassese, poi, Marco Poggi aveva raccontato di un secondo evento. Durante una visita sulla tomba della 26enne brutalmente uccisa, lui stesso e Alberto Stasi avevano avuto occasione di separarsi dalla famiglia Poggi mentre "riempivano gli innaffiatoi per cambiare l'acqua dei portafiori". In questa circostanza, Marco Poggi aveva chiesto al fidanzato della sorella se esistesse effettivamente un video intimo. Stasi aveva confermato "sorridendo" e specificando di averlo "registrato con una fotocamera digitale, per cui le immagini non erano proprio nitide". Marco Poggi aveva allora chiesto a Stasi di avere le immagini della sorella, eccetto quelle intime. L'unico condannato per il delitto, allora 24enne, gli aveva risposto di non essere in grado di eliminarle. E gli aveva promesso "che mi avrebbe consegnato l'intero filmato dal quale io successivamente potevo eliminare le parti più intime essendo, a suo dire, più bravo nell'utilizzo del computer". Un video che, come aveva confermato Stasi, era noto solo ai due fidanzati e a nessun altro.