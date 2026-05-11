Garlasco, il legale dei Poggi: "Pm accaniti per sconfessare la condanna di Stasi"

Secondo quanto riferito da Tizzoni, i genitori di Chiara Poggi "sono particolarmente dispiaciuti e demoralizzati nell'aver visto come questa inchiesta è stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi che è stata accertata" dalla corte d'appello di Milano e "confermata più volte sia in Cassazione che alla Corte europea dei diritti dell'uomo". L'avvocato ha, inoltre, ricordato che "la casa dei Poggi a Garlasco è sempre stata messa a disposizione" e che "magari in quell'occasione" gli investigatori "hanno anche messo le famose cimici di cui abbiamo avuto riscontro. La collaborazione è sempre stata massima e doverosa".