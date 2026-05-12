Speciale Il delitto di Garlasco
L'INCHIESTA BIS SULL'OMICIDIO DI CHIARA POGGI

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica

Lunedì l'arrivo nella Capitale: la difesa ha conferito l’incarico a una psicoterapeuta-criminologa per l'analisi di parte sul comportamento dell'indagato

12 Mag 2026 - 08:41
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Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dalla stazione di Milano Rogoredo, da dove è partito con il treno Italo delle 9.15, si è diretto a Roma Termini, dove è sceso con due zaini e un trolley, che fanno ipotizzare un soggiorno non breve, come racconta Il Messaggero. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l’incarico a una psicoterapeuta-criminologa di redigere "una consulenza personologica", iniziata lunedì: ci vorranno giorni, spiega il quotidiano, prima di avere un profilo. 

Capelli corti, viso pallido, barba di due giorni: Andrea Sempio è arrivato al binario 11 della stazione della Capitale con il suo avvocato. Hanno aspettato che la folla uscisse dai varchi, nel via vai di gente che scendeva e saliva dal treno, diretto a Napoli, poi il tempo di fumare una sigaretta prima di incamminarsi. Il soggiorno dovrebbe servire per ottenere delle consulenze e proseguire la prima analisi di parte di natura psicologica sul comportamento dell'indagato. 

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L'avvocata Taccia: "Non si può uscire neanche per fare la spesa"

  Andrea Sempio si dice "innocente": uno dei suoi avvocati, Angela Taccia, lo ripete più volte. Mentre la difesa è alla ricerca di prove utili a dimostrarlo. "Faccio fatica a lavorare quindi... ", dice il nuovo indagato al Messaggero, poi sospira e sorride. "Come vuole che stia", interviene l’avvocata Taccia, aggiungendo: "È già praticamente ai domiciliari e non si può uscire neanche per fare la spesa". Tra gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia, anche i soliloqui, i monologhi e gli appunti dell'indagato. Andrea Sempio "è innocente", ripete la legale, senza che il suo assistito batta ciglio, mentre attendono il taxi.

Taccia è cortese, sorpresa di trovare i giornalisti all’arrivo a Roma: "Ma voi come sapevate che arrivavamo?" "Capisce che se non ho risposto ai pubblici ministeri, non posso farlo con lei", aggiunge al Messaggero Sempio in fila, con una mano in tasca e l'altra che tiene le valigie. A mezzogiorno e mezzo, di fronte all’ingresso laterale della Stazione Termini, è pieno di persone: "Possiamo stare in fila anche tre quarti d’ora", dice Sempio, "ogni cosa a tempo debito".

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L'inchiesta

 "Dobbiamo studiare gli atti e capiremo cosa fare", prosegue Taccia, sottolineando: "Quanti giorni sono passati dal deposito dell’informativa? Faccio fatica a studiarli perché abbiamo tanti di voi addosso". E poi continua: "Voi fate il vostro lavoro, ma per noi non è facile, è proprio difficile. Faremo le scelte più opportune". A chi le chiedeva se per trovare la verità sull'omicidio o per difendere il proprio cliente, ha risposto: "Per tutto e per tutti". Ci sono delle nuove prove, che aprono scenari diversi: "Ma le accuse vanno comprovate", dice Taccia. L'impronta della mano sulla parete delle scale è discutibile, così come la traccia di Dna sotto le unghie della vittima. E poi, i soliloqui, le frasi, gli appunti "tutto spiegabilissimo, ci sono vari errori nell’informativa. L’impronta l’abbiamo spiegata, le telefonate anche".

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Per il delitto di Garlasco, un uomo è già stato condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e la richiesta di revisione non è stata ancora presentata. Mentre un altro uomo, Andrea Sempio, è indagato per l’omicidio. "A oggi tutti danno per scontato che non sia stato Stasi, io per prima, per oltre un anno ho sempre avuto delle perplessità ma il mio assistito è innocente". Nel frattempo, Andrea Sempio e la sua avvocata hanno trovato un taxi: "Voi fate il vostro lavoro ed è giusto - conclude Angela Taccia - permetteteci di fare il nostro". 

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