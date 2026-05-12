Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica

"Dobbiamo studiare gli atti e capiremo cosa fare", prosegue Taccia, sottolineando: "Quanti giorni sono passati dal deposito dell’informativa? Faccio fatica a studiarli perché abbiamo tanti di voi addosso". E poi continua: "Voi fate il vostro lavoro, ma per noi non è facile, è proprio difficile. Faremo le scelte più opportune". A chi le chiedeva se per trovare la verità sull'omicidio o per difendere il proprio cliente, ha risposto: "Per tutto e per tutti". Ci sono delle nuove prove, che aprono scenari diversi: "Ma le accuse vanno comprovate", dice Taccia. L'impronta della mano sulla parete delle scale è discutibile, così come la traccia di Dna sotto le unghie della vittima. E poi, i soliloqui, le frasi, gli appunti "tutto spiegabilissimo, ci sono vari errori nell’informativa. L’impronta l’abbiamo spiegata, le telefonate anche".