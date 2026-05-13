Nelle carte depositate con la chiusura della nuova inchiesta, con cui vogliono portare a processo il 38enne fornendo assist per l'istanza di revisione di Alberto Stasi, l'aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina de Stefano e Giuliana Rizza, allegando delle piantine della zona, scrivono che "non si capisce per quale motivo" Sempio in auto col padre, dopo le 15, passando dalla casa della nonna del ragazzo a quella della famiglia, "avrebbe dovuto transitare all'altezza di via Pascoli". La villetta dove si era consumato l'omicidio si trovava "esattamente nella direzione opposta". Ed è a questo punto che risulta, quindi, inverosimile quanto messo a verbale da Sempio. Secondo i pm, infatti, non è "verosimile che dal breve tratto di Pavia, percorso dall'indagato e dal padre, fossero visibili le persone presenti in via Pascoli, considerata la distanza e la presenza di due rotatorie".