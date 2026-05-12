Garlasco, l'audio del soliloquio di Andrea Sempio in macchina: "Il video è nella penna"

Come mostra il servizio nel quale la redazione di "Dentro la Notizia" ha eseguito un lavoro di ripulitura, per quanto possibile, sul sonoro, la voce di Sempio si fa più netta quando, accostando, apre la portiera e fa salire in macchina un'amica. "Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano", dice alla donna l'amico del fratello di Chiara intercettato.