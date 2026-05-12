Garlasco, l'audio del soliloquio di Andrea Sempio in macchina: "Il video è nella penna"

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"Quel video io ce l'ho dentro la penna". Sono alcune delle parole pronunciate in macchina da Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, diffuse nella puntata del 12 maggio di "Dentro la Notizia". L'intercettazione, risalente al pomeriggio del 14 aprile 2025, è contenuta negli atti della nuova inchiesta.
Per gli investigatori Sempio parla in quell'occasione del video intimo girato dalla vittima con l'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Il soliloquio, pronunciato a voce bassa e con forti rumori di sottofondo, attesterebbe la presenza di materiale a sfondo sessuale salvato in una chiavetta usb, un elemento inedito mai emerso finora nelle indagini e che fornirebbe un possibile movente sull'aggressione mortale in casa.
Come mostra il servizio nel quale la redazione di "Dentro la Notizia" ha eseguito un lavoro di ripulitura, per quanto possibile, sul sonoro, la voce di Sempio si fa più netta quando, accostando, apre la portiera e fa salire in macchina un'amica. "Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano", dice alla donna l'amico del fratello di Chiara intercettato.