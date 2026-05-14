"È svilente" immaginare che tra i pensieri della famiglia Poggi ci sia, anche solo in forma "remota" il tema monetario. Con parole di grande amarezza, Tizzoni ha tentato di mettere a tacere un dibattito che ha incendiato l'opinione pubblica. "Si romanza molto su cifre folli. Ai Poggi a oggi sono arrivati 350-400mila euro, cifra importante e degna, da cui vanno scorporati i costi legali e dei vari consulenti", ha puntualizzato il legale. E soldi che "ovviamente verranno restituiti".