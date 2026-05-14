Garlasco, Andrea Sempio e i dubbi sull’alibi dello scontrino del parcheggio di Vigevano

Secondo questa ricostruzione, Sempio avrebbe impiegato circa venti minuti per arrivare a destinazione, poiché alle 9.58 aveva effettuato una telefonata a un amico e, in quel momento, il suo cellulare risultava agganciato alla cella di Garlasco. Da qui nasce il dubbio: i tempi dichiarati sono compatibili con il tragitto?