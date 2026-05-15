Delitto di Garlasco, i periti dei Poggi sulla nuova dinamica dell'omicidio: "Chiara spinta dalle scale? No, fu gettata"

Sul delitto di Garlasco, in particolare sulla dinamica della morte di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007, si consuma un altro scontro tra la procura di Pavia e la famiglia della vittima. Secondo i periti della famiglia Poggi, infatti, l'ipotesi formulata dagli inquirenti e inserita in una completa riscrittura del modus operandi dell'assassino sarebbe gravemente viziata da un semplice fatto: le foto, anzi la singola foto su cui si sono basate le analisi dell'ambiente scale risale ad almeno 24 ore dopo l'assassinio. Un lunghissimo giorno durante cui - ed è acclarato - la scena del crimine è stata contaminata a destra e a manca dagli investigatori dell'epoca.