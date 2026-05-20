Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: "Non potranno dimostrare nulla, ma è macchiato a vita"

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La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, commenta con l'inviato di "Mattino Cinque" la recente chiusura delle indagini, mostrando tutta la sua preoccupazione ma anche una convinzione incrollabile nell’innocenza del figlio.
"Non potranno dimostrare nulla, perché mio figlio non è un assassino", afferma con fermezza. E aggiunge che, anche nell’ipotesi estrema di un arresto, sarebbe certa della sua innocenza: "Se, per ipotesi, dovesse essere arrestato, io so che sarà arrestato da innocente".
La donna ribadisce più volte che il giovane - 19enne all’epoca dell’omicidio - non avrebbe mai potuto nasconderle un gesto simile. "Non ha fatto assolutamente niente", insiste, escludendo categoricamente che il ragazzo potesse avere una doppia vita o comportamenti violenti. "Poteva avere tutti i segreti del mondo, ma di sicuro non andava in giro ad ammazzare la gente".
Il suo pensiero, però, non si concentra solo sull’esito giudiziario, ma anche sulle conseguenze umane e sociali che questa vicenda avrà comunque sulla vita del figlio. "L'unica cosa che ci interessa è che Andrea esca da questa storia, anche se è macchiato a vita", afferma con amarezza. "Un'immagine sporca addosso se la terrà per sempre perché ci sarà comunque chi lo crederà colpevole".