Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: "Non potranno dimostrare nulla, ma è macchiato a vita"

Il suo pensiero, però, non si concentra solo sull’esito giudiziario, ma anche sulle conseguenze umane e sociali che questa vicenda avrà comunque sulla vita del figlio. "L'unica cosa che ci interessa è che Andrea esca da questa storia, anche se è macchiato a vita", afferma con amarezza. "Un'immagine sporca addosso se la terrà per sempre perché ci sarà comunque chi lo crederà colpevole".